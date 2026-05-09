◇東京六大学野球春季リーグ戦第5週第1日1回戦早大 0―1 立大（2026年5月9日神宮）早大は4回以降ノーヒットで零敗。先発・高橋煌稀（3年＝仙台育英）は3回に失った1点が重く、完投しながらも負けがついた。150キロを超えるストレートに多彩な変化球。来年のドラフト候補は味方打線の奮起を期待したが、実らなかった。「きょうは風が強くてマウンドでも気になった。中盤からはマウンドの感じも合ってきて自分の投球がで