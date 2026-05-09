歌手の工藤静香（56）が8日、自身のインスタグラムを更新。「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と、手作り「ごませんべい」の作り方を紹介した。【写真】「絶対体に良いやつ！」工藤静香がレシピを披露した“コラーゲンたっぷり”みそ汁＆手作りおやつみそと甘酒が入った汁椀に、鶏肉で出汁を取ったスープを加え、小ねぎをたっぷり入れた“特製”みそ汁を写真と動画で紹介。「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています