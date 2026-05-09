俳優の黒島結菜が9日、都内で行われた映画『未来』公開記念舞台あいさつに、山崎七海（崎＝たつさき）、北川景子、細田佳央太、近藤華、瀬々敬久監督、湊かなえ氏とともに登場した。【全身ショット】ふわり！白のワンピースで登場した黒島結菜本作は、湊氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映画化。複雑な家庭環境で育ち