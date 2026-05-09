マリナーズ戦の1回、メジャートップに並ぶ15号ソロを放つホワイトソックス・村上＝シカゴ（共同）トップに食らいつく豪快な一発だった。ホワイトソックスの村上が一回に15号ソロ。メジャーで初めて左越えへ運び、本塁打数でヤンキースのジャッジに並んで再びトップに立ち「自分のスイングをすることを考えて打席に入っている。結果として本塁打が出るのはすごくいいこと」と淡々と振り返った。0―0の一回1死。1ボールから甘く