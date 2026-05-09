【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのブレーブス戦に１番指名打者で出場し、１―１の五回二死二塁の場面で右前への勝ち越し適時打を放った。２０２４年にナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を受賞した左腕セールの内角低めのシンカーをとらえた。適時打は２試合連続となった。ドジャースは３―１で勝ち、２連勝を飾った。