【別冊少年マガジン 6月号】 5月9日発売 価格：770円 【拡大画像へ】 講談社は「別冊少年マガジン」6月号を5月9日に発売した。価格は770円。 表紙とセンターカラーには「Fate/Grand Order -turas realta-」が登場。また、5月8日に発売された最新22巻表紙イラストを使用した特製パズルの抽選プレゼント企画も実施される。 巻頭カラーには新連載となる