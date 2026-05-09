セルティックを率いるマーティン・オニール監督が、日本代表FW前田大然の状態に言及した。8日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。前田は3日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第35節のハイバーニアン戦で先制点を決めるなど、フル出場して2−1の勝利に貢献していたが、試合後には左足のスパイクを脱いで足を気にしている様子も見られていたことから、公式戦3試合連続ゴールを決めていた同選