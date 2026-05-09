守田英正がリーズへの移籍に近づいているとの報道に、地元記者は否定的な見解を示した。その場合、他クラブにとっては好機となる。田中碧が所属するリーズへの加入が「原則的にすでに決まっている」ともポルトガルで報じられた守田。だが、『Yorkshire Evening Post』のグラハム・スミス記者は、自身のSNSで「交渉も関心もない」と否定した。ただ、今季でスポルティングとの契約が満了となり、夏にフリーでの獲得が可能な守