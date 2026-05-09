現役時代にレアル・マドリードなどで活躍した元スペイン代表GKイケル・カシージャス氏が、古巣の現状に言及した。8日、スペイン紙『アス』が報じた。バルセロナとの“エル・クラシコ”を目前にして、チームの雰囲気は最悪だ。練習中にヒートアップしたウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデとフランス代表MFオーレリアン・チュアメニが激しい口論を繰り広げ、その際に打撲と裂傷を負ったバルベルデは外傷性脳損傷でバルセロ