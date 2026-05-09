ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹がいよいよ戦列復帰となりそうだ。28歳DFは2025年６月にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムへ完全移籍。しかし同年８月に行なわれたブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。そんななか先月、ホッフェンハイムが公式Xで「コウキは（受傷後）初めてチームトレーニングの一部をこなした」と報告。自身もSNSで「次のステ