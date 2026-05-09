GWシリーズ第1弾の重賞「第62回兵庫大賞典」（ダート1400メートル）が4日のメーン11Rで行われ、6番人気の伏兵フラフ（牡6＝松浦、父ベストウォーリア）が重賞初制覇を飾った。鞍上の山本咲希到ですら「馬には失礼ですけど、びっくりしました」と振り返るほどの大激走。3コーナー手前から先頭集団に並びかけると、4コーナーでは先頭へ。「馬がうなりを上げていた」と最終直線でも粘り腰を発揮し、上がり3F最速38秒4の末脚を繰り