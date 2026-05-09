■MLBドジャース 3ー1 ブレーブス（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブレーブス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数1安打をマーク。試合は1ー1の同点で迎えた5回、大谷が2戦連続のタイムリーを放ち、勝ち越しに成功した。さらにF.フリーマン（36）に今季4号ソロ本塁打が飛び出しリードを広げた。投げては先発のE.シーハン（26）が5回途中1失点、その後は救援陣が無失点で繋いだ。1回