ファームリーグプロ野球、DeNAの藤浪晋太郎投手は8日、ファームリーグのハヤテ戦に登板。1回を無安打無失点、2奪三振に抑え、最速158キロを記録した。19球中11球が150キロ超えという圧巻の内容に、完全復活へ期待の声が膨らんでいる。マウンド上で藤浪は力強いフォームから豪速球を連発。打者は腰を引くような反応を見せ、ストレートに翻弄され空振り三振に倒れるシーンが続いた。37日ぶりの実戦登板ながら、制球も安定し無四