Photo: にしやまあやか この記事は2024年7月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。この時期のこまめな水分補給にピッタリのアイテムに出合ってしまいました。象印マホービンが作った国内未発売の「ハンドルタンブラー」にはなんと取手がついているんです。実際に使ってみたところ、ハンドルだけじゃない特長がたくさん