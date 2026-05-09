Image: Niks Evalds / Shutterstock.com なんとも不穏な空気が…。どうやら、Apple社内で今とある議論が交わされているようでして、消費者にも大きく影響するこの議論。テーマは「MagSafeって基本モデルの機能としている？」。MagSafe問題について語っているのは、中国SNSのWeiboでInstand Digitalとして知られる有名リーカー。いわく、Apple社内に、MagSafe搭載のコストは基本モデルには割