セルティック前田大然、逆転優勝へ負けられないダービーに出場へスコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が、負傷の懸念を払拭して戦列に復帰した。暫定的に指揮を執るマーティン・オニール監督が、宿敵レンジャーズとの「オールドファーム」を前に日本人アタッカーの状態を明かしている。英放送局「BBC」が報じた。前田は現地時間5月3日に行われたハイバーニアン戦（2-1）でフル出場を果たしたものの、試合終了時