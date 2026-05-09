お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多華丸（56）が、ゴールデンウイーク中に起こった“緊急事態”を打ち明ける場面があった。ゴールデンウイークの過ごし方が話題となると、華丸は「歯痛の問題もありますけれど。歯をね、痛めた」と告白。「歯がめちゃくちゃ痛くなったの、5月1日で。そこから全部の歯医者が休みで。凄い思いをしたんですけれど」と回顧した。「親