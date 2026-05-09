歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。5月病について首をひねる場面があった。この日がゴールデンウイーク（GW）明け最初の土曜日ということもあり、オープニングで、和田は「GW明けって、私たちには関係ないよね。でも、一般の方は“5月病”とかいうのがあるんでしょ？ゴールデンウイーク明けは」と指摘。アシスタ