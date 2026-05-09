お笑いタレントの山田花子が8日、自身のアメブロを更新。「ロナウドちゃん」と呼ぶ次男の誕生日パーティーの様子を披露した。【映像】息子2人に不評だった「こどもの日」ご飯や夫に作った手料理山田は「今日はロナウドちゃんの 1日遅れで お誕生日パーティーしたよ」と切り出し、自宅で次男の誕生日パーティーを開催したことを報告。この日のために「初チャレンジのメニュー」を用意したことを明かし、夫でトランペット奏者の