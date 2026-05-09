青学大陸上競技部監督の原晋氏が９日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」に出演。磐越自動車道でのマイクロバス事故について私見を述べた。北越高校の男子テニス部員を乗せたバスが６日、磐越自動車道に衝突するなど複数台が絡む事故が起き、部員の男子生徒が死亡。福島県警はマイクロバスを運転していた無職の若山哲夫容疑者を危険運転致死傷の疑いで逮捕した。番組では、事故を起こしたマイクロバスが、レン