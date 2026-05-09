日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が、自身のXを更新。初音ミクのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で「マジで可愛いな」「ほんとこの方ガチすぎて好感持てる」「ちゃんと歴史を理解してる人のコスプレには重厚感がある。素晴らしい」などと話題になっている。【写真】髪型＆衣装も完全再現！『初音ミク』コスプレ姿の河出奈都美アナアニメ『葬送のフリーレン』アウラや『リコリス・リコイル』錦木千束などのコスプ