タレントの小倉優子が7日と8日に自身のアメブロを更新。手作りの夕食や、息子に作ったお弁当を公開した。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開この日、小倉は7日に更新したブログで「あと一品ほしい時に」と切り出し、夕食の一品として「もやしと豚バラです」と蒸し料理の写真を公開。「私はポン酢と柚子胡椒！子ども達はゴマだれでいただきます」と家族で味付けを変えていることを明かし「蒸し器が