日本相撲協会は9日、夏場所（10日初日、東京・両国国技館）の懸賞の申し込み本数を発表した。15日合計では4241本で過去最多。従来の最多は今年初場所の3469本だった。力士別では横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が408本で1位、大関・安青錦（22＝安治川部屋）が245本で2位、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が222本で3位。今場所では幕内力士全員に懸賞がついているという。申し込み企業数は152社で新規は最多の30社。家具・日