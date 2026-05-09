7年後の「式年遷宮」に向け、市民らが木材を伊勢神宮の外宮へ運び入れる「御木曳」が三重県伊勢市で始まりました。 【写真を見る】7年後の伊勢神宮「式年遷宮」に向け 「御木曳行事」始まる 市民らが「御用材」を外宮に運び入れる きょう9日から始まった「御木曳」は、20年に一度、伊勢神宮の神殿などをすべて建て替え、ご神体を引っ越す「式年遷宮」の際に使われる御用材を市民らが運び入れる行事です。 きょうは午前6時ごろか