日本相撲協会は９日、夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）１５日間の懸賞申し込み総本数が１月の初場所前の３４６９本を大幅に上回り、過去最高の４２２１本になったと発表した。個人では横綱・大の里（二所ノ関）が４０８本でトップ。大関・安青錦（安治川）が２４５本、横綱・豊昇龍（立浪）が２２２本、関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）が１８９本、幕内・宇良（木瀬）が１６３本で続いた。大の里と安青錦が初日から休場とな