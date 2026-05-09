女優の比嘉愛未が９日までにＳＮＳを更新。自身初のエッセイ集の発売が決定したことを報告した。自身のインスタグラムで「このたび、初のエッセイ集を出すことになりました〜タイトルは『またね。』」と報告し、エッセー集のオフショットを複数枚アップ。「『仕事』『恋愛』『家族』『結婚観』『価値観』『過去』など、これまであまり話してこなかったことも、今回はたくさん書いています。ここまで自分のことを語るのは初め