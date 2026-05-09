◆米大リーグドジャース３―１ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブレーブスのＣ・セール投手（３７）が８日（日本時間９日）、敵地・ドジャース戦に先発。今季最多タイとなる１０２球の力投で７回５安打３失点（自責２）と試合をつくったが、ＭＬＢ単独トップの７勝目はお預け。自身の連勝は４で止まり、２敗目を喫した。この日は５回に大谷に勝ち越しの右前適時打、６回はフリーマン