◆米大リーグドジャース３―１ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２戦連続となる勝ち越しタイムリーヒットを含む４打数１安打１打点の活躍で、チームを連勝に導いた。これで本拠地ブレーブス戦は２３年９月から８連勝となった。相手先発は２４年のサイ・ヤング賞左腕セー