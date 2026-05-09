◆ファーム・リーグロッテ―巨人（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人は９日、ファームリーグ・ロッテ戦のスタメンを発表した。先発は西舘勇陽投手。３年目の今季は１軍の春季キャンプ終了後に上半身のコンディション不良を訴え故障班に合流。３日のファームリーグ・広島戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で約２か月ぶりに実戦復帰し、２回１安打無失点だった。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線はドラフト５位