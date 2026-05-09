阪神の佐藤輝明内野手（27）が甲子園で行われている「こどもまつり」の夢企画に協力。9日の中日戦の前に「佐藤選手とキャッチボールがしたい」という少年ファンと一塁ベンチ前でキャッチボールを行った。選ばれたのは小4の北條結翔くん。「佐藤選手に憧れて、野球を始めた」という北條くんと佐藤輝は5往復のキャッチボール。「緊張したけど、ナイスボールって言ってもらって、うれしかった」と興奮を隠せなかった。佐藤輝から