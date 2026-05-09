◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）今大会の大きな見所は、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３。第３日は、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）のやや難しい位置に設定された。今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー