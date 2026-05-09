元中日監督で野球解説者の落合博満氏が９日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。４７都道府県での思い出を語った。野球の試合や講演などで４７都道府県全てを回ったという落合氏。「思い出の場所ってありますか？」と問われると、「北海道は稲葉（光雄）さんからホームラン打ってレギュラー確約されたっていうのもあるし、青森では江夏（豊）さんが３球続けてカーブ放ってきて３