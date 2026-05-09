モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が8日、TBSラジオ「純烈・酒井一圭BRAND−NEW MORNING」（金曜午前5時）にゲスト出演。推しグループを明かした。ゆうちゃみは酒井とのトークの中で「ちょっとぶっこんでいいですか？」と切り出すと、「私、モナキめっちゃ好きなんですよ。おヨネが」と突然告白。同グループは酒井プロデュースにより4月8日にデビューしたばかりで「もうほんまに。おめでとうございます」と祝福し