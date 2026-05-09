動画配信サービスの普及などで、テレビを自宅に置いていない人もいるのではないでしょうか？ テレビなどNHKの放送を受信できる機器を持っていない場合、NHKを契約する義務はありませんが自宅に受信契約の案内が届くと「加入しないといけないの？」と疑問に感じてしまいますよね。NHKの番組はスマホでも視聴が可能ですが、スマホを持っている場合は受信契約が必要なのでしょうか？ 本記事では、NHKの契約が必要