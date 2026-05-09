映画監督クリストファー・ノーランが、最新作『オデュッセイア』で初タッグを組んだトム・ホランドに絶賛の言葉を送った。テレビ番組「」にて語っている。 本作は詩人ホメロスによる古代ギリシャ叙事詩を原作に、トロイア戦争ののち、イタカの王オデュッセウスが故郷を目指して過酷な旅に出る物語。荒れ狂う海、怪物、そして神々という試練が、10年にわたる旅路のなかでオデュッセウスに立ちはだかる。 ノー