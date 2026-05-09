中国およびアジアで２本目となる「Ａ３２０」シリーズ最終組み立てラインの最終組立工場。（天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津5月9日】欧州航空機大手エアバスがこのところ、中国の各社から大型受注を相次いで獲得している。中国南方航空は4月29日、同社と子会社のアモイ航空がエアバスのA320neo型機137機を調達する契約を結んだと発表した。中国東方航空も3月25日、同型機101機を購入する契約をエアバスと締結した。昨