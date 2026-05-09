◇MLB ドジャース 3-1 ブレーブス(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが13連戦の初戦に勝利しました。先発のエメ・シーハン投手は2回に3本の長短打を浴び1点先制を許しました。4回も2アウト1塁から2ベースを打たれホームを狙われるも、レフトのテオスカー・ヘルナンデス選手らによる中継プレーで得点を許さず。続く5回、2アウト1、3塁のピンチを迎えたところでアレックス・ベシア投手と交代。この場面はベシア投手が切