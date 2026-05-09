◇ナ・リーグドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で決勝打となる勝ち越し打を放ち4打数1安打1打点でチームの連勝に貢献した。初回の第1打席は24年サイ・ヤング賞の相手先発左腕・セールから外角攻めを受け、1ボール2ストライクからの4球目、外いっぱいの98・3マイル（約158・2キロ）