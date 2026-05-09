無印良品は収納アイテムが豊富で、「無印良品に行けば、とりあえず片付く」といわれるほどの品ぞろえです。今回は、目立つ存在ではないけれど、実は実力派の「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」をご紹介します。「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」とは？「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」にはA5用とA4用があり、それぞれ3ポケットと6ポケットバージョンがあります。・A5用3ポケット：税込290円・A5