言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、肌を清潔に保つための動作、子どもたちを支援する国際的な組織など、3つの言葉を選びました。日常の習慣から世界のニュース、経済の用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あ□□きゆに□□かわ□□りかえヒント：肌に出た水分などを取ること。世界中の子ども