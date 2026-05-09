岐阜県在住・36歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、岐阜県の「飛騨高山温泉 宝生閣」です。※以下の情報は2026年5月8日13時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「飛騨高山温泉 宝生閣」は高山随一の展望と飛騨牛料理が魅力岐阜県在住・36歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、岐阜県の「飛騨高山温泉 宝生閣」でした。・宿泊した部屋：露天風呂付客