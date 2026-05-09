台湾の立法院（台湾議会）は8日、武器調達予算を7800億台湾ドル（約3兆9000億円）に引き上げる特別法案を可決した。台湾人ジャーナリストの漂浪島嶼氏は9日、武器調達費は重要でないと主張する文章をフェイスブックに投稿した。台湾政界は主に大陸側への姿勢により民進党などの「緑営」と国民党などの「藍営」に二分されるが、漂浪島嶼氏はどちらにもくみしない「是々非々型」の独立系ジャーナリストとして知られている。漂浪島嶼