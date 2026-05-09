長崎市のハピネスアリーナで行われた、りそなグループBリーグチャンピオンシップの準々決勝。 「長崎ヴェルカ」は、8日のGAME2で「アルバルク東京」に快勝し、2連勝で準決勝進出を決めました。 GAME1に勝利し、準決勝進出に王手をかけて臨んだGAME2。 ヴェルカはブラントリーのスリーポイントシュートで先制すると、熊谷、ジョンソンらが続き、12連続得点で試合の主導権を握ります。