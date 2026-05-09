お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日放送のNHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多大吉（55）がゴールデンウイークの過ごし方を振り返った。ゴールデンウイークはどう過ごしたかとの話題となり、大吉は「キングコング・西野の映画を見に行って。『プぺル』のパート2を見にいって」とお笑いコンビ「キングコング」製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」を鑑賞したと打ち明