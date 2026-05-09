俳優の北川景子（39）が9日、都内で行われた映画『未来』公開記念舞台あいさつに登場。2児の母である北川が、子どもの“未来”について思うことを話した。【全身ショット】ネイビーのノンスリーブドレスで登場した北川景子本作は、湊かなえ氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映画化。複雑な家庭環境で育ちながら教師にな