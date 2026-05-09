演歌歌手の藤あや子が8日に自身のアメブロを更新。2年前に子宮体がんで子宮と卵巣の全摘手術を受けていたことを明かし、その後の検診結果についてつづった。【映像】藤あや子、2人分の“おうちごはん”披露に反響この日、藤は「本日は婦人科の3ヶ月検診でした」と切り出し「2年前の5月2日子宮体癌により子宮、卵巣の全摘手術を行いました」と説明。続けて「その後3ヶ月検診を継続し他の臓器への転移もなくもうすっかり大丈夫ですね