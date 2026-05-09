◇春季高校野球大阪大会準決勝履正社3―0大阪学院大高（2026年5月9日大阪シティ信用金庫スタジアム）履正社の最速147キロ右腕・木村颯（はやと、3年）が打者28人から10三振を奪い、1安打完封の快投でチームを決勝に導いた。7回1死から左前打を許してノーヒットノーランの快挙は逃したが、野球人生で初めてという完封に「うれしかった」と笑みがこぼれた。6日の準々決勝・金光大阪戦の141球完投から中2日。投げ始めて