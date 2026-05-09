料理研究家の桜井奈々が8日に自身のアメブロを更新。家族で訪れた北海道の道の駅『サーモンパーク千歳』の魅力を紹介した。【映像】大食いタレント・もえあずがいちご狩りで大食いこの日、桜井は「4泊5日の北海道旅」と切り出し、1日目に「初めて行ったサーモンパーク千歳 とんでもなく最高によかった！」と絶賛。「フードコート素晴らしい！お土産も素晴らしい！公園ある！水族館?!もある！桜も満開」と施設の充実ぶりに感動