◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのスタメンが発表され、野村勇内野手が「９番・遊撃」で４試合ぶりに先発出場する。遊撃での先発は４月１７日のオリックス戦（みずほペイペイ）以来１７試合ぶり。８日のロッテ戦（みずほペイペイ）では９回１死から左前打を放ち、今季初のサヨナラ勝ちを演出した。流れに乗り、打率１割６分３厘と苦しむ悔しさをぶつけたい。先発のマウンドには