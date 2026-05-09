◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナドーム）楽天の滝中瞭太投手が１０日の西武戦（ベルーナ）で今季３勝目を懸けて先発する。前回登板となった４日の日本ハム戦（楽天モバイル最強）では６回途中７安打無失点と好投したが、勝ち負けはつかなかった。中５日での登板にも「そんなに問題ないかなって。今のところは」と状態面での心配はない様子。西武打線について「強いなとは思ってるんで。いい選手いますし、状態の